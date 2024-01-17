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В Совфеде расскажут о попытках вмешательства в выборы президента РФ

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В Совфеде расскажут о попытках вмешательства в выборы президента РФ

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в конце февраля намерена представить отчет о борьбе с попытками вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.«”В конце февраля запланировано мое выступление с отчетом о нашей деятельности на пленарном заседании Совета Федерации”, – цитирует Климова РИА Новости.

В ходе брифинга на площадке Международной медиагруппы “Россия сегодня” на тему “Мониторинг попыток вмешательства извне в избирательную кампанию президента РФ” сенатор высказал уверенность, что у России есть все необходимое – от законодательного до организационно-технического обеспечения – для того, чтобы “достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ”.

Радио Sputnik ранее сообщило, что председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о попытках врагов России подорвать доверие к предстоящим выборам.

Взято отсюда.

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