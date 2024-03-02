В спа-комплексе на Алтае произошел крупный пожар

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Крупный пожар произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны “Бирюзовая катунь” в Алтайском крае, огонь локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону. «”Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено. Задействовано семь пожарных расчётов”, – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей ОЭЗ “Бирюзовая катунь”.

Пострадавших на месте происшествия нет, сообщили в ГУМЧС.

Горняк22

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