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В «Спартаке» высказались о ситуации с задержанным в Дубае легионером

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В «Спартаке» выразили надежду на скорое возвращение задержанного в Дубае Промеса

В «Спартаке» высказались о ситуации с задержанным в Дубае легионером

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с легионером клуба Квинси Промесом. Его слова приводит «Матч ТВ».

В команде выразили надежду на скорое возвращение Промеса. «С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождемся, как ситуация разрешится — тогда уже можно будет о чем‑то говорить», — добавил Зеленов.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет иметь возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Взято
отсюда

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