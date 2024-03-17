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В США обеспокоились транспортным коридором между Россией и Индией

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NYT: коридор «Север-Юг» между Россией и Индией недосягаем для западных санкций

В США обеспокоились транспортным коридором между Россией и Индией

Международный транспортный коридор «Север-Юг», который свяжет Россию и Индию, станет недосягаемым для западных санкций. Об этом написала газета The New York Times.

Издание подчеркивает, что в течение веком торговля с Европой оставалась ведущей опорой российской экономики. В ответ на санкции Запада Москва расширяет свои связи с другими странами, среди которых КНР, Индия и государства Персидского залива.

Одним из основных планов России является «южный маршрут», в рамках которого появится железная дорога протяженностью 160 километров и стоимостью 1,7 миллиарда долларов. Путь свяжет иранские города Астару и Решт, а также север Ирана и Азербайджан с российской сетью.

«Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит легкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи», — отметили журналисты.

Взято
отсюда

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