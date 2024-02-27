Йеллен назвала маловероятными риски для доллара в случае конфискации активов РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала возможные риски для доллара при конфискации замороженных российских активов, но, с учетом особенностей сложившейся ситуации, оценила их как «крайне маловероятные», сообщает ТАСС.

Министр напомнила, что американцы и их партнеры «представляют собой половину мировой экономики». В связи с этим, а также тем, что «альтернатив доллару, евро и йене нет», она призналась, что не слишком беспокоится.

Ранее Йеллен заявила, что для изъятия активов РФ существуют «веские международные правовые, экономические и моральные основания».

Взято

отсюда

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