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В США оценили сроки завершения спецоперации на Украине

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Wyso: только Путин определяет срок завершения спецоперации на Украине

В США оценили сроки завершения спецоперации на Украине

Вопрос о продолжительности специальной военной операции (СВО) России на Украине остается в руках президента страны Владимира Путина. С таким мнением выступила радиостанция Wyso.

«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что во время напряженной недели Путин проявил уверенность в военной и экономической стабильности России. При этом Украина испытала трудности в зоне боевых действий.

Взято
отсюда

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