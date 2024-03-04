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В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

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Пентагон отверг использование США F-35 на Украине

В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

Представитель Пентагона ответил на вопрос, используют ли США истребители F-35 на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон не применяет самолеты на Украине. «США не используют F-35 на Украине», — отметил представитель американского обороны.

В начале января в США исключили передачу истребителей F-35 Украине. С таким мнением выступил обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс.

До этого США объявили о прекращении поставок оружия и военной техники Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что у Вашингтона закончились бюджетные средства на такие программы.

Взято
отсюда

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