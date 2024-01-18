Юрист из США Роберт Амстердам пригрозил Киеву санкциями за закон о запрете УПЦ

Украинский законопроект № 8371 «О запрете религиозных организаций связанных с Россией» является карательным, направлен на дискриминацию Украинской Православной Церкви (УПЦ), а Киев будут ждать санкции в случае его принятия. На это указал юрист из США Роберт Амстердам в отчете под названием «Белая книга», посвященном проблеме свободы вероисповедания на Украине.

«Законопроектом предусмотрены несопоставимые ограничения, которые могут не иметь целью защиту общественного порядка и общественной безопасности, не являются ни необходимыми, ни пропорциональными и составляют определенную форму целенаправленной дискриминации» — отмечается в анализе.

Амстердам заявил, что правовая норма является карательной, поскольку представляет форму коллективного наказания. В случае прохождения законопроектом второго чтения, его юридическая фирма «Amsterdam&Partners» обжалует закон в Европейском суде по правам человека, а депутатов Верховной Рады, голосовавших «за», ждут международные санкции, пригрозил юрист.

В декабре 2023 года в парламенте Украины заявили, что позволяющий запретить УПЦ закон могут принять уже в начале 2024-го.

Взято

отсюда

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