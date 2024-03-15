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В США сообщили о переброске Россией ядерного оружия ближе к территории НАТО

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FP: Россия перебросила тактическое ядерное оружие в Белоруссию ближе к НАТО

В США сообщили о переброске Россией ядерного оружия ближе к территории НАТО

Россия перебросила тактическое ядерное оружие от своих границ в соседнюю Белоруссию. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников.

Как стало известно изданию, теперь ядерное оружие РФ находится на несколько сотен миль ближе к территории НАТО. Собеседники FP отметили, что на такой шаг Москва пошла из-за его продолжающейся поддержки Западом Украины. В свою очередь, это угрожает более широким военным столкновением России с Североатлантическим альянсом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Джо Байдена намеренно искажает слова российского лидера Владимира Путина, обвиняя Кремль в якобы существующих планах по применению тактического ядерного оружия на Украине.

Взято
отсюда

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