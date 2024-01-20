Полковник Уилкерсон: Зеленский в Давосе заподозрил Запад в предательстве

Бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон прокомментировал выступления президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Давосе. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Уилкерсон увидел тревожную деталь в поведении Зеленского в Давосе и подчеркнул, что украинский лидер заподозрил Запад в предательстве. По его мнению, политик выглядит «как президент с кучей проблем, как президент, который в глубине души думает, что его предают». Кроме того, язык тела Зеленского говорит о его обиде на западные страны.

Привет, Андрей!Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?«Эта власть на поводке»В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?«Чтоб конкуренты в земле лежали»Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

«Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне. . Если честно, ему говорили либо безумные вещи, либо глупые, либо вообще лгали», — заключил военный.

15 января Зеленский прибыл с визитом в Давос, чтобы обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов.

Взято

отсюда

русские новости сегодня , украина последние новости на сегодня