реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В США женщина оказалась в коме из-за столкновения двух прогулочных судов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В США женщина оказалась в коме из-за столкновения двух прогулочных судов

Американка впала в кому после столкновения двух прогулочных судов. Об этом сообщает канал NBC Miami.

В прошлом месяце Стефани Камарато, работающая фармацевтом в южном Иллинойсе, решила отдохнуть вместе с мужем в Майами. 11 февраля прогулочное судно Obelix и небольшое пассажирское судно Thriller врезались друг в друга недалеко от порта.

В результате столкновения госпитализировали 13 человек, включая Стефани и ее мужа Мэтта. Мужчина вскоре был выписан и вернулся домой к четырем детям, а его жена, так и не пришедшая в сознание, до сих пор остается в больнице. Врачи говорят, что она получила повреждение головного мозга.

«Мы еще ждем, когда она проснется, улыбнется и узнает кого-нибудь. Мы просто хотим, чтобы Стефани была здорова, и мы молимся, чтобы этот день настал», — признался родственник пострадавшей.

Представители береговой охраны не нашли нарушений правил безопасности на судне Thriller, а судно Obelix работало без необходимого разрешения на перевозку пассажиров. Его владелец заявил, что на его лодке никто не пострадал, и не стал давать дальнейших комментариев. Причина аварии все еще устанавливается.

Ранее более 20 россиян пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой в Таиланде.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами

Полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами

В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже тюльпанов…

Узнать больше
В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

Накануне в Алтайском крае дул пронизывающий ветер, а на улицах…

Узнать больше
День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp