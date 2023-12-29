В Ставропольском крае при столкновении автобуса с легковушкой погиб человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Рейсовый автобус Нальчик – Волгоград, перевозивший 17 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем в Арзгирском округе Ставропольского края, в результате происшествия погиб водитель легковушки, сообщает региональная госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП произошло 28 декабря около 23.00 мск на 101-м километре автодороги Дивное – Рагули – Арзгир.

“Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа”, – информирует ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что водительский стаж погибшего был 3 года, за это время он к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В настоящее время устанавливается, был ли мужчина трезв и сколько времени провел в пути.

“Водитель автобуса двигался по маршруту Нальчик – Волгоград, перевозил 17 пассажиров. Среди них пострадавших нет. Все направлены по маршруту сменным автобусом”, – добавили в ведомстве.

На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.

горняк

Взято отсюда

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