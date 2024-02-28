В Ставропольском крае загорелась сухая растительность

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в Ставропольском крае. Кадр видео

Спасатели тушат сухостой в Кисловодске в районе горы Большое седло, площадь пожара — 6 тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

“В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Кисловодске, в районе горы Большое седло, горит сухая растительность. Фронт возгорания — 6 000 квадратных метров”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники.

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