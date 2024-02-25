В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото

Спасатели потушили пожар под Екатеринбургом, где горел торговый павильон на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России.

Ранее в свердловском главке МЧС РИА Новости сообщили, что в субботу загорелся торговый павильон в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. Пожар был локализован на 600 квадратных метров. «”Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Свердловской области”, – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

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