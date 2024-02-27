В суд Петербурга подан иск о ликвидации общества эстонской культуры

В городской суд Санкт-Петербурга подан иск о ликвидации местного общества эстонской культуры, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.«”Суд зарегистрировал заявление Главного управления министерства юстиции по Петербургу и Ленинградской области к общественной организации “Санкт-Петербургское общество эстонской культуры”. Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что иск принят к производству, назначено судебное заседание.

При этом не уточняется, почему управление Минюста требует ликвидации данной организации, пишет “Петербургский дневник”.

Радио Sputnik также сообщало, что президент Эстонии Алар Карис заявил о неизбежности перехода русских школ на эстонский язык.

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