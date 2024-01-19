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В суде объяснили, почему был отклонен иск к Ивлеевой на миллиард рублей

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В суде объяснили, почему был отклонен иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Блогер Анастасия Ивлеева и ПАО “МТС” не являются общими ответчиками по отношению к лицам, подавшим коллективный иск из-за проведения “голой” вечеринки, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии коллективного иска к Ивлеевой и МТС на один миллиард рублей и один миллиард долларов соответственно. Среди инициаторов иска был кинопродюсер Александр Иншаков.

В суде пояснили, что в рассмотрении иска было отказано, поскольку не было предоставлено подтверждения, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками ко всем заявителям. Кроме того, в заявлении не говорится, что “Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом.«

"Таким образом, Иншакову А.И. право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц законом не предоставлено", – заключили в пресс-службе.

Организованная Ивлеевой вечеринка в клубе “Мутабор” получила название “голая” из-за дресс-кода: гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Попавшие в Сеть кадры с вечеринки вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.

Радио Sputnik сообщало, что блогер не признала вину за организацию скандальной вечеринки.

Взято отсюда.

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