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В суде рассказали о наказании за самоволку во время СВО

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В суде рассказали о наказании за самоволку во время СВО

Статуя богини правосудия. Архивное фото

Военных, скрывшихся из части из-за нежелания исполнять обязанности во время СВО, в среднем ждет шесть лет колонии – такую статистику приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга, проанализировавшая приговоры петербургских военных судов.

В Уголовный кодекс РФ в 2022 году были внесены изменения, в том числе в статьи о воинских преступлениях. Они усилили уголовную ответственность: появился такой квалифицирующий признак, как деяния, “совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий”. «”Среднестатистическое наказание по статье – шесть лет в исправительной колонии общего режима”, – сообщает пресс-служба по итогам рассмотрения дел по статье 337 УК РФ “Самовольное оставление части или места службы” в 2023 году.

Так, в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в минувшем году поступило 102 дела в отношении лиц, самовольно оставивших воинскую часть из-за желания “временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в СВО”.

Обвинительные приговоры оглашены по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу, 8 приговоров обжаловано в апелляционном порядке, 3 – в кассационном.

В 224-м гарнизонный военный суд поступило 30 дел по статье 337 УК РФ. Приговоры оглашены, по данным пресс-службы судов, по 23 делам. Все приговоры вступили в законную силу, два приговора обжалуются в кассационном порядке. «”Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично”, – добавили в пресс-службе.

новости Локтевский
Взято отсюда
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