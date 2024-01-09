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В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

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В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

Михаил Войтенко. Архивное фото

В Таиланде скончался от инфаркта миокарда известный российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания “Морской Бюллетень” Михаил Войтенко, сообщили РИА Новости таиландские медики.

“Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной”, – сообщили агентству в среду в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, в одном из районов которой последние 14 лет проживал Войтенко.

Журналист скончался на 66 году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.

Родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, находившихся в России.

Горняк22
Взято отсюда
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