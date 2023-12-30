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В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за покушение на мать

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В Таиланде задержали подозреваемого в покушении на мать 18-летнего россиянина

В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за покушение на мать

В Таиланде задержали восемнадцатилетнего россиянина, которому предъявят обвинения в покушении на мать. Об этом пишет РБК.

По данным правоохранительных органов, вечером 29 декабря в тайскую полицию поступило сообщение о нападении на иностранного гражданина. На месте преступления был обнаружен кухонный нож и следы крови. Нападение было совершено на 46-летнюю гражданку России, у которой была серьезная рана на шее. Пострадавшую отвезли в больницу в тяжелом состоянии в местную больницу.

В покушении подозревают 18-летнего сына женщины, которого на месте преступления не оказалось, так как он сел в машину и уехал. Его удалось задержать, а перед предъявлением обвинения молодого человека отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала 23-летнего психически больного россиянина, который бродил по улицам Пхукета с мечом. Нарушитель был быстро задержан, пострадавших в результате инцидента не было.

Взято
отсюда

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