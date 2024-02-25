В Татарстане автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет

Междугородний автобус вылетел в кювет в Татарстане на трассе Чистополь-Нижнекамск

Междугородний автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет в Татарстане на трассе Чистополь-Нижнекамск, никто не пострадал, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.

“Предварительно, сегодня около 15.30 на трассе Чистополь-Нижнекамск 58-летний водитель автобуса Hyundai превысил скорость и вылетел в кювет”, – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в салоне автобуса, следовавшего из Камских Полян в Нижнекамск, находились 40 пассажиров, они осмотрены медиками бригады скорой медицинской помощи, пострадавших нет. Пассажиры убыли на попутных транспортных средствах.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники органов внутренних дел. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Нижнекамска. Надзорное ведомство даст оценку итоговому процессуальному решению.

Горняк22

Взято отсюда

Источник