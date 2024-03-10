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В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы

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В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы

Автомобиль скорой помощи . Архивное фото

Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них скончался, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки.

Ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о взрыве в двухэтажном доме на улице Рей в иранской столице. В результате взрыва было разрушено соседнее здание. Сообщалось о возможном нахождении людей под завалами, при этом причины происшествия не были названы. «”На данный момент 9 пострадавших извлечены (из-под завалов – ред.) мастерской по изготовлению взрывчатых веществ: один мужчина скончался, 4 мужчины и 4 женщины получили сильные ожоги”, – приводит слова Малеки агентство Nour News.

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Взято отсюда
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