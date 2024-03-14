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В текущем году «АвтоВАЗ» расширит цветовую палитру Lada Vesta до семи цветов

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В текущем году «АвтоВАЗ» расширит цветовую палитру Lada Vesta до семи цветов

«АвтоВАЗ» доведет до семи число доступных цветов для Lada Vesta. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал директор по продуктам и программам компании Олег Груненков.

«Мы работаем над поэтапным расширением цветовой гаммы, и в течение года доведем число цветов для Vesta до семи», — заявил он.

О том, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для автомобилей Lada, в том числе и для модели Vesta, стало известно в ноябре 2023 года. Автомобили всех семейств Lada на заводе долгое время красили в белый «Ледниковый», черный «Пантера», светло-серый «Платина». Для Granta также доступны цвет «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

Впоследствии «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Vesta новой металлизированной эмалью «Борнео».

Также сообщалось, что «АвтоВАЗ» подготовил серию безопасных Lada Granta: производитель вернул на свои модели подушки безопасности для водителя и пассажира.

Ранее диетолог объяснил, почему водители с ожирением чаще попадают в ДТП и получают тяжелые травмы.

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