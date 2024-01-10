В Тольятти разработали прибор, вводящий в заблуждение разведку ВСУ

В целях радиоэлектронной борьбы с разведкой ВСУ в Тольятти разработали прибор, имитирующий работу сотовых телефонов, пишет “Волга Ньюс”.

Автор идеи, руководитель одной из компаний-резидентов технопарка “Жигулевская долина, Сергей Сычугов рассказал, что идея появилась еще летом 2022 года, а осенью начались разработки.

Он отметил, что сбор разведданных ведется с помощью самых современных технологий, однако те же технологии позволяют и противостоять сбору информации. «

"Сам прибор недорог и компактен. Ими буквально "усеивается" территория, требующая защиты. Раскидать устройства можно с помощью дронов, армейских систем залпового огня или даже с вертолетов", – рассказал разработчик.

По задумке разработчика, на устройства дистанционно подается сигнал, который активирует рассыпанные по площадям приборы. «

"После этого каждый из них, будь их сотня или тысяча, начинает с определенной периодичностью в заданное время имитировать работу сотового телефона. Они могут действовать автономно и достаточно долго – два-три месяца бессистемно выходить в эфир. В эфире будет царить хаос. Появится огромное количество ложных целей. Тем самым радиолокационная система противника вводится в заблуждение, сводя на нет систему наведения", – пояснил автор идеи.

Радио Sputnik также сообщало, что бойцы группировки “Юг” разработали новую защиту для БМП от дронов-камикадзе.

Взято отсюда.