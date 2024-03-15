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В Томске пенсионерка забыла в кондитерской 1,4 млн рублей

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В Томске пенсионерка забыла в кондитерской 1,4 млн рублей

Пожилая жительница Томска оставила в магазине более миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Советском районе. Пакет с 1,4 млн рублей обнаружила одна из посетительниц кондитерской и сообщила правоохранителям.

Сотрудники МВД оперативно установили личность владелицы. Выяснилось, что 65-летняя женщина сняла со счета эту сумму и по пути зашла в магазин за пирожными. В результате пакет остался в заведении.

Полицейские вернули деньги пенсионерке. Сама женщина поблагодарила нашедшую деньги местную жительницу и сотрудников МВД.

Ранее в Самарской области мужчина пытался взломать банкомат и похитить 1,2 млн рублей.

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