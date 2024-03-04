В Томске сняли с самолета неадекватного пассажира

Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото

Полицейские в аэропорту Томска сняли с самолета неадекватного пассажира, который бросался в окружающих яблоками и ударил представителя авиакомпании кулаком по лицу, сообщает Сибирское управление на транспорте МВД РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в линейный пункт полиции аэропорта Томска поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву, находится пассажир с неадекватным поведением.

“Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 29-летний мужчина имеет видимые признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки и провоцировать конфликт с пассажирами. В ответ на требование старшего бортпроводника прекратить нарушение общественного порядка мужчина ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо”, – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения мужчиной вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал ему в перелете.

Мужчину доставили в дежурную часть, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В итоге его привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП (мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве с причинением телесных повреждений.

Горняк22

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