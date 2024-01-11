В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом

Зале заседаний в суде. Архивное фото

Организатор финансовой пирамиды, пайщиками в которой стали 692 человека, предстанет перед судом в Твери, сообщает прокуратура Тверской области.

“Прокуратура Московского района г. Тверь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Пермской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)”, — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году в целях хищения денег создал три кредитно-потребительских кооператива “Семейные сбережения” в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других регионах страны. Он привлекал деньги граждан, обещая высокую доходность. Однако организация “действовала по принципу финансовой пирамиды”.

С 2016 по 2021 год клиенты вложили более 380 миллионов рублей. Потерпевшими стали около 700 человек, в основном пожилые люди, говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, незаконный доход в размере более 11 миллионов рублей мужчина легализовал путем вывода денег через совершение гражданско-правовых сделок. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

горняк

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