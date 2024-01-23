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В Тверской области на трассе М-10 опрокинулся лесовоз

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В Тверской области на трассе М-10 опрокинулся лесовоз

Автомобиль ДПС. Архивное фото

Лесовоз опрокинулся на трассе М-10 в Калининском районе Тверской области, перекрыв две полосы движения в сторону Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. «”Водитель лесовоза не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате две полосы движения по направлению в сторону Москвы перекрыты. В ближайшие 20 минут движение будет возобновлено по одной полосе”, – рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, ДТП произошло на 155-м километре автодороги М-10 в Калининском районе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Пострадавших нет.

город Горняк
Взято отсюда
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