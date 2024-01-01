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В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки

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В Тверской области нашли тело утонувшей семилетней девочки

Вид на реку Городня, где утонула девочка вблизи села Киверичи в Тверской области

Обнаружено тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале..

Как информировала в понедельник прокуратура региона, инцидент произошел в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. По предварительным данным, двое детей упали в воду, четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку вытащить из воды не удалось.

“В рамках процессуальной проверки… в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения”, – сообщило СУСК.

В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.

Горняк22
Взято отсюда
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