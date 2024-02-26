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В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе

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В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе

Сотрудник полиции. Архивное фото

Полиция ищет жителя города Алексин Тульской области, который у кафе ранил из огнестрельного оружия мужчину и скрылся, сообщает УМВД по региону.

Сообщается, что в полицию города Алексина поступило сообщение из больницы о пациенте, который поступил к ним с огнестрельным ранением брюшной полости. «”По предварительной информации, около одного из местных кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, 26-летний местный житель, используя огнестрельное оружие, произвел выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции устанавливается его местонахождение”, – говорится в сообщении.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого и просит откликнуться граждан, владеющих информацией о его местонахождении.

В тульских пабликах распространилось видео “разборок” молодых людей у автомобиля, стоящего, судя по всему, у кафе. Сначала у автомобиля стоят двое, один из них демонстративно стреляет из пистолета в сторону. Подходят еще несколько молодых людей, они начинают что-то выяснять, после чего один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, но тот сбегает. В УМВД подтвердили РИА Новости, что речь идет о данном инциденте.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

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