В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в пятницу.

Управление информирует, что ведет санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения города Плавска. «”Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода”, – говорится в сообщении.

В этой связи Роспотребнадзор выдал ресурсоснабжающей организации предписание “о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения” в Плавске. “В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания”, – информирует ведомство.

В минздраве региона сообщили РИА Новости, что заболевшие осмотрены, назначено амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения, подчеркнули в пресс-службе министерства.

Представитель прокуратуры Тульской области сообщила РИА Новости, что прокуратура Плавского района организовала проверку по информации, размещенной в социальной сети “ВКонтакте”, о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода. Прокуроры оценят организацию водоснабжения на территории района.

горняк

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