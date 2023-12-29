Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Тульской области полсотни человек заразились кишечной инфекцией

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Почти полсотни жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в пятницу.

Управление информирует, что ведет санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций среди населения города Плавска. «”Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. За последние сутки новых случаев не зарегистрировано. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода”, – говорится в сообщении.

В этой связи Роспотребнадзор выдал ресурсоснабжающей организации предписание “о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения” в Плавске. “В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания”, – информирует ведомство.

В минздраве региона сообщили РИА Новости, что заболевшие осмотрены, назначено амбулаторное лечение. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения, подчеркнули в пресс-службе министерства.

Представитель прокуратуры Тульской области сообщила РИА Новости, что прокуратура Плавского района организовала проверку по информации, размещенной в социальной сети “ВКонтакте”, о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода. Прокуроры оценят организацию водоснабжения на территории района.

горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix