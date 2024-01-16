В Тулуне снят введенный четыре года назад режим ЧС

В Тулуне в Иркутской области снят режим чрезвычайной ситуации после устранения последствий наводнения летом 2019 года, сообщает администрация города.«

"На данный момент все основные мероприятия по устранению последствий наводнения в городе выполнены, специалисты завершили аварийно-спасательные работы, пострадавшие от стихии жители получили положенные компенсации. В связи с этим единогласным решением КЧС режим ЧС местного значения в Тулуне сняли", – говорится в сообщении администрации.

В июне 2019 года в зоне наводнения оказались более 14 тысяч жителей Тулуна, были разрушены не только дома, но и социальные объекты, инженерная инфраструктура.

Из намеченных 58 мероприятий по восстановлению объектов инфраструктуры завершен 41, пишет IrkutskMedia.

Радио Sputnik также сообщало, что в МЧС Крыма оценили предварительный ущерб от шторма.

Взято отсюда.