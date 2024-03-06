В Туве введен режим ЧС регионального значения после взрыва на ТЭЦ

В Туве введен режим ЧС регионального значения из-за пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.«

"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Пропавших нет", – написал он в Telegram.

Все пострадавшие отправлены в республиканские больницы, добавил Ховалыг.

По его словам, пожар потушен, идет разборка конструкций, а затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.«

"На данный момент теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей", – уточнил Ховалыг.

Администрация Улуг-Хемского района республики сообщила, что причиной пожара был взрыв.

Ранее радио Sputnik сообщало об устранении последствий ЧП в жилом квартале Санкт-Петербурга.

Взято отсюда.