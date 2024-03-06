В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ

ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ – глава республики
новости Алтайский
Взято отсюда
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ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ – глава республики
новости Алтайский
Взято отсюда
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