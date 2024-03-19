SHOT‘ class=”item-image” >

В Уфе обвиняемый в надругательствах над ученицами детский тренер Константин Леонтьев покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации Telegram-канала, 57-летний мужчина свел счеты с жизнью в следственном изоляторе временного содержания, где находился по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанниц.

Отмечается, что во время избрания меры пресечения Леонтьев не отрицал свою вину, но и признательных показаний не дал. Ему грозило не менее 12 лет лишения свободы.

Тренера по ски-кроссу детской школы олимпийского резерва заподозрили в насилии над ученицами, когда о надругательствах со стороны педагога рассказали две сестры-лыжницы. Младшая, пятиклассница, заявила, что тренер изнасиловал ее. Со слов старшей девочки, которая учится в девятом классе, мужчина трогал ее в интимных местах во время выездов на соревнования.

Ранее челябинский учитель физкультуры надругался над школьницей в туалете.

Что думаешь? Комментарии