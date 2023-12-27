Охранник одного из ульяновских предприятий угнал две машины с его территории и поочередно их разбил, устроив две аварии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по области.

Вскоре после угона двух автомашин в дежурной части узнали о произошедшем и задержали по подозрению в совершении преступления 24-летнего сотрудника охраны в учреждении, на парковке которого произошел инцидент.

Выяснилось, что охранник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на стоянку и проник в припаркованный автомобиль. Сев за руль чужой машины, он попытался покинуть территорию парковки, но врезался в столб. После чего угонщик пересел в другое транспортное средство, но опять не справился с управлением и вновь наехал на препятствие.

В его отношении возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее двое россиян в состоянии алкогольного опьянения попытались угнать самолет при заходе на посадку в аэропорту Ульяновска.

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