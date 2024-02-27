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В Великобритании рассказали о присутствии западного спецназа на Украине

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FT: западный спецназ присутствует на Украине, но об этом не заявляли официально

В Великобритании рассказали о присутствии западного спецназа на Украине

Западный спецназ уже присутствует на Украине, заявил британской газете Financial Times (FT) европейский высокопоставленный военный чиновник.

По его словам, о том, что на Украине служат бойцы из разных стран, известно давно. «Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — рассказал он.

Источник прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских солдат на Украину. По мнению чиновника, заявление Макрона было направлено на создание «сдерживания и неопределенности» в отношениях с Россией.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники вместе со своими семьями смогут получить гражданство страны.

Взято
отсюда

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