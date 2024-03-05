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В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста

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В Великом Новгороде насмерть сбили велосипедиста

Автомобиль полиции. Архивное фото

Велосипедиста насмерть сбили в Великом Новгороде в ДТП с участием двух машин, сообщил начальник отдела ГИБДД по городу Алексей Кашников.

Он уточнил, что во вторник в районе 18.35 на Сырковском шоссе автомобиль “Chevrolet” сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчина упал на дорогу и попал под колеса ехавшего автомобиля “Volkswagen”.

“В результате водитель велосипеда скончался на месте происшествия. На месте работает оперативная группа. Причины устанавливаются”, – сообщил Кашников.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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