реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Венесуэле заявили о победе России над Западом на выборах

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Депутат Венесуэлы Фариа заявил, что на выборах Россия победила политику Запада

В Венесуэле заявили о победе России над Западом на выборах

Депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Хесус Фариа прокомментировал минувшие президентские выборы в России. Его слова приводит РИА Новости.

Фариа заявил о победе России над Западом на выборах и добавил, что главным проигравшим стала политика военной агрессии и санкций стран НАТО против Москвы. По его словам, поражение также потерпели власти Украины и коллективный Запад.

С 15 по 17 марта в России проходили трехдневные выборы президента. После обработки всех протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. На второй строчке с 4,31 процента голосов оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов. В пользу кандидатуры Владислава Даванкова высказались 3,85 процента избирателей. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3,2 процента голосов.

Взято
отсюда

новости мира сегодня свежие , новости россии и мира

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Педдебют – 2024»: конкурсанты представили педагогический опыт

Во вторник, 19 марта, в барнаульской школе № 53 с…

Строительство школы и поликлиники в квартале 2033 начнётся в…

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Источник…

Как работает алтайский центр «серебряного» волонтёрства «Молоды душой»

В прошлом году «серебряные» волонтёры провели более 1700 акций. Источник…

Барнаульский перевозчик попытался оспорить попадание в “черный список” в…

Фото: "Толк" Предприниматель Николай Усольцев требует отменить решение о признании…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp