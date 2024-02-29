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В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами

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В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Склад с пиломатериалами горит в Волгограде, пожарные ликвидировали открытое горение на 1 тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда поступило около в 2.10.

“Горит одноэтажное помещение с пиломатериалами. Открытое горение уже ликвидировано на 1 000 квадратных метрах”, – сообщает МЧС.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают 16 единиц техники и 42 специалиста.

Горняк22
Взято отсюда
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