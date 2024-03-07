реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Вологодской области сообщили о последствиях атаки БПЛА на “Северсталь”

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Вологодской области сообщили о последствиях атаки БПЛА на "Северсталь"

В результате атаки беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности на предприятие “Северсталь” в Вологодской области никто не пострадал, работа доменной печи не нарушена, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. «

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи – попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. Пострадавших нет, это главное", – написал Филимонов в Telegram-канале.

По его словам, работа печи не нарушена, предприятие функционирует в штатном режиме.

Ранее гендиректор дивизиона “Северсталь Российская сталь” Евгений Виноградов сообщил о технологическом инциденте, который произошел на промышленной площадке “Северстали” в Череповце. По его словам, никто не пострадал.

Ранее радио Sputnik сообщило, что названа причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами

Полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами

В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже тюльпанов…

Узнать больше
В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

Накануне в Алтайском крае дул пронизывающий ветер, а на улицах…

Узнать больше
День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp