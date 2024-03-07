В Вологодской области сообщили о последствиях атаки БПЛА на “Северсталь”

В результате атаки беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности на предприятие “Северсталь” в Вологодской области никто не пострадал, работа доменной печи не нарушена, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. «

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи – попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. Пострадавших нет, это главное", – написал Филимонов в Telegram-канале.

По его словам, работа печи не нарушена, предприятие функционирует в штатном режиме.

Ранее гендиректор дивизиона “Северсталь Российская сталь” Евгений Виноградов сообщил о технологическом инциденте, который произошел на промышленной площадке “Северстали” в Череповце. По его словам, никто не пострадал.

Ранее радио Sputnik сообщило, что названа причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ.

Взято отсюда.