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В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников

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В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников

Воронеж. Архивное фото

Непосредственной угрозы Воронежу от беспилотников, которые двигались в направлении к городу, в настоящий момент нет, сообщил журналистам представитель правительства региона.

“Непосредственной угрозы Воронежу именно на настоящий момент нет. Но судьба БПЛА пока неясна”, – говорится в сообщении представителя облправительства.

Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Правительство региона спустя непродолжительное время сообщило, что границы Воронежской области беспилотники не пересекли.

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Взято отсюда
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