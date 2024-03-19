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В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома

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В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома

Разбитое окно. Архивное фото

Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram- канале.

Как ранее сообщал губернатор области Александр Гусев, ночью силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежем.

“Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания”, – написал Кстенин.

Кроме того, “пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения”.

По словам мэра, управа района определит объемы ущерба, а последствия будут оперативно устранены.

новости Алтайский
Взято отсюда
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