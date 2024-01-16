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В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника

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В Воронеже рассказали о первых минутах после падения беспилотника

Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

Жительница одного из домов по улице Тепличная в Воронеже Ирина Константиновна рассказала РИА Новости о первых минутах после падения беспилотника. «”Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты… Мы посмотрели в окна – люди бегут… Мы думали – котельная. “Скорая” приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит – восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли… У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально”, – сказала женщина.

Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.

Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.

новости Алтайский
Взято отсюда
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