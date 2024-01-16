В Воронеже введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Режим ЧС введен в Воронеже после атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

Ранее над городом дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, были сбиты три БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки пострадала девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла.«

"На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС", – написал Кстенин в Telegram-канале.

Мэр города отметил, что все инженерные системы дома находятся в рабочем состоянии. Градоначальник также пообещал воронежцам компенсировать ущерб, нанесенный атакой беспилотников.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду.

Взято отсюда.