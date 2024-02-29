В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной

Воронеж. Архивное фото

Оперативная обстановка в Воронежской области, в сторону которой было зафиксировано движение пяти беспилотников, спокойная, сообщил журналистам представитель правительства региона.

“Выйти из укрытий можно. Оперативная обстановка в регионе спокойная, но бдительности не теряем!” – сообщил представитель облправительства.

Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Правительство региона спустя непродолжительное время информировало, что границы Воронежской области беспилотники не пересекли, и непосредственной угрозы Воронежу нет.

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