В Воронежской области отменили ракетную опасность

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного аппарата сохраняется. Об этом он написал в Telegram-канале.

Утром Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА, который, по его словам, приближался к Воронежской области “со стороны Украины”. Днем губернатор объявил о ракетной опасности в регионе.

“Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется”, – говорится в сообщении.

В ночь на вторник, по словам Гусева, над Воронежем дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский

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