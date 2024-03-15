В Воронежской области в избирательные урны вылили зеленую жидкость

Сотрудник полиции. Архивное фото

Жидкость зеленого цвета плеснули в урны для голосования на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщил в пятницу журналистам со ссылкой на облизбирком представитель правительства региона.

РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД по Воронежской области по данному инциденту.

“Проведенной (избиркомом) проверкой установлено, что в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа Воронежской области избиратели в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования вылили жидкость зеленого цвета. Голосование в ящики прекращено”, – говорится в сообщении.

В настоящий момент прорезь каждого стационарного ящика заклеена, а сами ящики находятся под видеонаблюдением до окончания времени голосования.

“Сегодня вечером после закрытия участков в 20.00 (мск) бюллетени из данных ящиков будут перемещены в сейф-пакет в установленном порядке. По завершении голосования на избирательных участках 17.03.2024 членами участковой комиссии будет рассмотрен вопрос на предмет их действительности (с последующим учетом при подсчете голосов)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс голосования на избирательных участках “осуществляется в штатном режиме во второй стационарный ящик для голосования”. “Все УИК региона предупреждены о возможных провокациях. Возле стационарных ящиков постоянно дежурят члены УИК”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подобном инциденте на избирательном участке в Москве: столичный ГСУСК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Кроме того, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев указывал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в ящики для голосования. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также рассказала о попытках провокаций во время голосования, отметив, что “это реально жизнь: мы (ЦИК – ред.) готовились, и они (провокаторы – ред.) готовились”.

город Горняк

Взято отсюда

Источник