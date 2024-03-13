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В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников

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В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото

Средства ПВО обнаружили и уничтожили за ночь более 30 беспилотников в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

“Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников. Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья”, – говорится в сообщении.

Гусев уточнил, что в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, пострадавших нет. Все службы уже на местах, помощь с восстановлением будет оказана в полном объеме и в самые короткие сроки, добавил он.

новости Локтевский
Взято отсюда
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