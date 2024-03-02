реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В WhatsApp появился раздел для связки мессенджера с Telegram и другими сервисами

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В WhatsApp появился раздел для связки мессенджера с Telegram и другими сервисами

Разработчики WhatsApp частично внедрили в одну из бета-версий мессенджера поддержку сообщений из сторонних сервисов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Энтузиасты обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.2 меню под названием Third-party chats (рус. — сторонние чаты). В этом разделе предусмотрены две кнопки: «Отключить» и «Выбранные приложения». Какие из приложений поддерживаются, пока не ясно.

Таким образом, WhatsApp не станет самостоятельно подключать чаты из сторонних мессенджеров, а предоставит пользователю выбор. Вероятнее всего, можно будет связать свой профиль в WhatsApp с Telegram, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и другими мессенджерами и соцсетями.

При этом входящие сообщения не будут отображаться в едином списке чатов WhatsApp — вместо этого будет предусмотрено меню «Сторонние чаты», где отдельным списком будут показаны все связанные с WhatsApp сервисы

Нововведение вводят в связи с требованием в ЕС, согласно которому крупные компании должны добавить в свои сервисы совместимость с другими. Когда функция поддержки сообщений из других мессенджеров появится в WhatsApp, пока не сообщается.

Ранее Павел Дуров объявил, что в Telegram заработает полноценная монетизация.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм

«Не интернат, а концлагерь». Что алтайские депутаты хотят сделать с частными домами престарелых

На февральской сессии АКЗС депутаты выдвинули сразу два обращения в…

Узнать больше

Нос – не банка огурцов. Барнаульский лор-врач о том, как лечиться от “соплей” и чем опасны промывания

В прошлом интервью altapress.ru, известный барнаульский лор-врач Евгений Тимошенский объяснил,…

Узнать больше

Папа, поиграй со мной в будущее!

В Казани завершились самые необычные и самые интересные Игры нового…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp