В X5 Group объяснили причину задержки поставок курицы в магазины

Проблемы с поставками мяса курицы в магазины в первые дни нового года возникли из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе X5 Group.

Отмечалось, что ранее жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска пожаловались на отсутствие курятины в магазинах«”Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее”, – заверили в компании X5 Group (владелец “Пятерочка”, “Чижик”, “Перекресток”).

По данным издания, в ближайшие дни график поставок продукции должен восстановиться.

Источник РБК в другой торговой сети отметил, что мясо курицы есть и в магазинах, и у производителей, просто “исчезновение” курятины с полок в праздники – это обычное явление.

Радио Sputnik сообщало, что правительство РФ на полгода обнулило пошлину на импорт куриных яиц.

Взято отсюда.